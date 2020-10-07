Hatem Ben Arfa Bordeaux'da

AA

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.

Fransa'nın Bordeaux kulübü, Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Olympique Lyon, Marsilya ve Paris Saint Germain gibi takımların formalarını giyen Ben Arfa, son olarak İspanyol ekibi Real Valladolid'de oynamıştı.

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