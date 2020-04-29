Ligin en golcüleri arasında tek yerli Burak Yılmaz

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada gol krallığı yarışı büyük bir rekabete sahne olurken yerli isimlerden sadece Burak Yılmaz listeye girebildi. Sörloth'un ilk sırada yer aldığı gol krallığı yarışına yakından bakalım.

Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle uzun bir ara verildi ve geride kalan 26 hafta bir nebze olsun unutuldu. Liglerin yeniden başlayacağı günleri beklerken gol krallığı yarışına bir göz atalım. Bu sezon büyük bir rekabete sahne olan gol krallığı yarışında yerli isimlerden sadece Burak Yılmaz listeye girebildi.

Alexander Sörloth geride kalan 26 haftada attığı 19 golle ilk sırada yer alırken Papiss Cisse 16 golle ikinci sırada yer aldı. Sezon boyunca gol krallığı için mücadele eden bu iki oyuncunun arkasından 13'er golle Adis Jahovic ve Vedat Muriç geliyor. Gençlerbirliği takımından Stancu 12 golle beşinci sırada yer alırken Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz ve Sivasspor'dan Yatabare 11'er golle sıralandı. Süper Lig'de bu sezon çift haneli gol sayılarına ulaşan Crivelli, Demba Ba ve Nwakaeme 10'ar gol atarken Falcao ve Kayode 9'ar gol attı. Edin Visca, Pedro Henrique ve Sio 8'er golle sıralandı.

İlk 15 golcü arasında tek yerli oyuncu Burak Yılmaz

Süper Lig'in üstteki ilk 15 golcüsü arasında yerli oyunculardan sadece Burak Yılmaz yer alırken daha sonra 7'şer gol atan Sivassporlu oyuncular Hakan Arslan ve Emre Kılınç sıralandı.

(Fanatik)