Lider Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında! Muhtemel 11'ler

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.

Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taktik provalarda orta saha merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsünü deniyordu ancak tecrübeli hoca son çalışmada karar değiştirdi ve Lemina ile Seri'nin yanında Younes Belhanda'yı görevlendirdi. Terim, idman sonrası da Faslı yıldızla görüşme gerçekleştirdi.

Bavulunu toplayıp kaçıyordu! 1 hafta önceki kriz yeni ortaya çıktı Bavulunu toplayıp kaçıyordu! 1 hafta önceki kriz yeni ortaya çıktı Mohamed Elneny'nin geçtiğimiz cuma günü apar topar eşyalarını toplayıp Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılardan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmak isteyen Mısırlı futbolcuyu, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal durdurdu. Beşiktaş yönetimi de Elneny'nin alacaklarının yarısını ödeyince 27 yaşındaki futbolcu kararını değiştirdi.

Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması Galatasaray son dakika transfer haberi. Luyindama'ya üst üste gelen teklifler nedeniyle alternatif arayan Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sergen Yalçın'ın zorlu mesaisi başladı Sergen Yalçın'ın zorlu mesaisi başladı Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Sergen Yalçın, Loris Karius'un gidişi sonrasında kalede Ersin ve Utku arasında seçimini yapmadı. İleri uçta ise Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle Boateng ismi ön plana çıksa da Güven ve Umut'un performansları da göz dolduruyor.