Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sona ererken lig, 27. haftadaki Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor mücadeleleriyle geri döndü.
İzmir ekini Göztepe de korona dönemine esprili bir göndermede bulundu. Trabzonspor maçı ilk 11'ini farklı bir görselle duyuran Göztepe, sosyal mesafe kurallarına atıf yaparak; salgın döneminde yapılan 'çevrimiçi toplantı' programı görseliyle ilk 11'i duyurdu.
Hazırlanan ilk 11 paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Galatasaray, yaptığı açıklamada futbol A takımının koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Sezon sonunda yapacağımız açıklamalarla taraftarlarımızın gönlüne su serpeceğiz” diyerek ses getirecek transferler yapılacağını belirtmişti. Fransız televizyonu RMC Sport bugün geçtiği haberde, PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan Eric Maxim Choupo-Moting'e Fenerbahçe ve Schalke 04 teklif götüreceğini iddia etti.
Koronavirüs salgını sonrası transferde strateji değişikliğine giden Galatasaray, genç ve gelecek vaat eden ayaklara yönelmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın Carles Perez'e teklif götürdüğü öne sürüldü. Haberde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da Cimbom'a gelmek istediği detayı verildi.
Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlı kulüp için başlattıkları bağış kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımıza verecekleri her kuruşun yerinde kullanacağını ve bu konuda da şeffaf olacağımıza söz veriyorum" dedi.