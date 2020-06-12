Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı

SPOR GÜNDEMİ

Lider Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında! Muhtemel 11'ler Lider Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında! Muhtemel 11'ler Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.

Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Galatasaray'da tüm testler negatif Galatasaray'da tüm testler negatif Galatasaray, yaptığı açıklamada futbol A takımının koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu

Fener'in yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yönetim 2 gün önce ima etmişti Fener'in yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yönetim 2 gün önce ima etmişti Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Sezon sonunda yapacağımız açıklamalarla taraftarlarımızın gönlüne su serpeceğiz” diyerek ses getirecek transferler yapılacağını belirtmişti. Fransız televizyonu RMC Sport bugün geçtiği haberde, PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan Eric Maxim Choupo-Moting'e Fenerbahçe ve Schalke 04 teklif götüreceğini iddia etti.

Güle güle Feghouli! İşte Cimbom'un yeni sağ kanadı Güle güle Feghouli! İşte Cimbom'un yeni sağ kanadı Koronavirüs salgını sonrası transferde strateji değişikliğine giden Galatasaray, genç ve gelecek vaat eden ayaklara yönelmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın Carles Perez'e teklif götürdüğü öne sürüldü. Haberde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da Cimbom'a gelmek istediği detayı verildi.

Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.