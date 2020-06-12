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aksam.com.tr
  • 12 Haziran 2020 Cuma 20:24
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Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı

Göztepe'den sosyal mesafeli 11 paylaşımı

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Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de ilk maçına hazırlanan Göztepe'de koronavirüs günlerine gönderme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor maçı ilk 11'ini, 'online' olarak açıkladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sona ererken lig, 27. haftadaki Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor mücadeleleriyle geri döndü. 

İzmir ekini Göztepe de korona dönemine esprili bir göndermede bulundu. Trabzonspor maçı ilk 11'ini farklı bir görselle duyuran Göztepe, sosyal mesafe kurallarına atıf yaparak; salgın döneminde yapılan 'çevrimiçi toplantı' programı görseliyle ilk 11'i duyurdu.

Hazırlanan ilk 11 paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

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