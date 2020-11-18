  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Libya'nın başkenti Trablus'ta futbol yeniden doğuyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta futbol yeniden doğuyor

Paylaş

AA

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarına başladığı 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'ta ilk kez yabancı bir takımla futbol maçı oynandı.

Libya, Hafter güçlerinin saldırılarının başladığı 4 Nisan 2019'dan bu yana ilk kez yabancı bir takımı ağırladı. Başkentteki Uluslararası Trablus Stadyumu'nda "El-Ehli" ile Kamerun takımı "Bamenda" arasında yapılan karşılaşma, binlerce kişi tarafından izlendi.

Dostluk maçı, Kamerun takımının 2-1 galibiyetiyle sona ererken, takımlar arasında cumartesi günü bir maç daha oynanacağı belirtildi.

Libya kanalında spor spikerliği yapan Enis el-Kavvas, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "El-Ehli takımından büyük adım. Diğer futbol kulüplerinden de benzer adımlar atmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Libyalı gazeteci Suheyl el-Kamati de "El-Ehli, virane olmuş ülkeye yeniden ruh getirdi. Tarih boyunca olduğu gibi." paylaşımında bulundu.

Uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan Libya, darbeci Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkent Trablus ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'nın meşru temsilcisi Libya hükümetine bağlı güçler, Hafter ve uluslararası müttefiklerini bu yılın nisan, mayıs aylarında Trablus ve ülkenin batısından uzaklaştırmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener, Lazio'yu soyup soğana çevirdi! Kontratındaki özel madde...
Fener, Lazio'yu soyup soğana çevirdi! Kontratındaki özel madde...

Fener, Lazio'yu soyup soğana çevirdi! Kontratındaki özel madde...

Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddialarına kulübünden yanıt
Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddialarına kulübünden yanıt

Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddialarına kulübünden yanıt

Sergen'den Tümer'e olay cevap! Canlı yayına bağlandı, ağzına geleni söyledi
Sergen'den Tümer'e olay cevap! Canlı yayına bağlandı, ağzına geleni söyledi

Sergen'den Tümer'e olay cevap! Canlı yayına bağlandı, ağzına geleni söyledi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray istiyordu... Kenan Karaman için son nokta koyuldu!
G.Saray istiyordu... Kenan Karaman için son nokta koyuldu!

G.Saray istiyordu... Kenan Karaman için son nokta koyuldu!

Galatasaray'ın gündemindeki Kenan Karaman için kulübü Fortuna Düsseldorf, son noktayı koydu.

Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...
Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...

Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...

Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.

Libya'nın başkenti Trablus'ta futbol yeniden doğuyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta futbol yeniden doğuyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta futbol yeniden doğuyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarına başladığı 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'ta ilk kez yabancı bir takımla futbol maçı oynandı.

Barcelona çalışanları, Messi'nin takımda kalmasına üzgün
Barcelona çalışanları, Messi'nin takımda kalmasına üzgün

Barcelona çalışanları, Messi'nin takımda kalmasına üzgün

İspanyol devi Barcelona'da kulüp çalışanları Lionel Messi'nin takımda kalmasından dolayı üzgün.

Trabzonspor, Erzurumspor'a hazırlanıyor
Trabzonspor, Erzurumspor'a hazırlanıyor

Trabzonspor, Erzurumspor'a hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

7 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndü
7 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndü

7 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndü

Fenerbahçe, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün futbol akademisi antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.