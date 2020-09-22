Leyton Orient-Tottenham maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Büyük kriz! 'Sakın Fener'e imza atma'

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi ve oyuncu bu teklifi kabul etti ancak genç yıldız adayının menajerinin, “İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor, seni Avrupa'da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesi de koymak istedi ancak oyuncunun menajeri buna da karşı çıktı.