Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildiren Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası

Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilgili spor hakiminin konuyu incelediği ve temmuz ayında 23 yaşına giren Diawara'yı, İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) talimatlarına aykırı şekilde maç esame listesinde 22 yaş altı olarak belirtilmesi sebebiyle hükmen mağlubiyet kararı verdiği bildirildi.
Bu kararla, Roma deplasmanda 0-0 berabere kalıp 1 puan aldığı Hellas Verona maçında, 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Böylece Roma, yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu.
Gineli futbolcu Diawara, Hellas Verona maçına ilk 11 başlayıp, 89 dakika mücadele etmişti.
Öte yandan Corriere dello Sport gazetesi de Roma Kulübü Genel Sekreteri Pantaleo Longo'nun Hellas Verona maçında Diawara hadisesindeki hatasından ötürü hükmen mağlubiyet kararından önce kulübe istifasını sunduğunu yazdı.
Trabzonspor'dan Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Artem Kravets, Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.
İngiltere Lig Kupası 3. turundaki Leyton Orient-Tottenham karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.
Serie A takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Fenerbahçe'nin sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın 82. dakikasında teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i oyundan aldı. Tecrübeli sol bekin hocasına verdiği tepki ise geceye damga vurdu.
Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi ve oyuncu bu teklifi kabul etti ancak genç yıldız adayının menajerinin, “İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor, seni Avrupa'da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesi de koymak istedi ancak oyuncunun menajeri buna da karşı çıktı.