Lewis Hamilton, Portekiz GP'sini kazandı; tarihe geçti

BB Erzurumspor'un sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildiği maç sonrası bir Erzurumspor taraftarı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a ‘Vicdanınız rahat mı!' diyerek penaltı isyanında bulundu. Taraftarı basın mensupları sakinleştirdi.

Hamilton, Portekiz GP'sini kazandı; tarihe geçti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Bu sonuçla, Hamilton, Formula 1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu oldu.