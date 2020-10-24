F1 Portekiz GP'de pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Hamilton, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında elde ettiği 1.16.652'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 35 yaşındaki pilot, kariyerinin 97. pole pozisyonuna ulaştı.
Büyük Britanyalı pilotun 0.102 saniye arkasındaki takım arkadaşı Valtteri Bottas 2'nciliği, pisti liderden 0.252 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3'üncülüğü elde etti.
Yarış yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
Süper Lig'in 6. haftasında 1-0 Gaziantep FK'nın galibiyetiyle sonuçlanan Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Gaziantep FK üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, medyada Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyon ilan edilmesinden rahatsız olduklarını belirtip, "Biz işimize bakıyoruz. Camianın özlediği başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle kendi camiamıza sesleniyorum. Ne olur Fenerbahçe şampiyon olur gibi şeyler söylemeyin" dedi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 6. haftasında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i eleştirdi.
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