F1 Portekiz GP'de pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Ali Koç'tan radikal yıldız planı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, medyada Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyon ilan edilmesinden rahatsız olduklarını belirtip, "Biz işimize bakıyoruz. Camianın özlediği başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle kendi camiamıza sesleniyorum. Ne olur Fenerbahçe şampiyon olur gibi şeyler söylemeyin" dedi.