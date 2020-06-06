Leroy Fer, yüzde 12.5'la Beşiktaş'ta!

Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar, Hollanda ekibi Feyenoord’un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer ile prensip anlaşmasına vardı. Anlaşma 2 artı 1 yıl olacak. Özellikle 2017 ve 2018 yıllarında bazı kritik sakatlıklar geçiren tecrübeli oyuncunun sağlık testi ‘temiz’ çıkarsa imzalar hemen atılacak. Transferin arka planında ise şu ilginç gelişmeler yaşandı.

FEYENOORD SÖZLEŞME ÖNERDİ

Hollanda ekibi, anlaşması sona eren başarılı oyuncuya yeni bir sözleşme teklif etti. Leroy Fer, yıllık 800 bin euro net ücret alıyordu. Feyenoord koronavirüs salgını nedeniyle tüm futbolcularının maaşlarında vergiler hariç yüzde 12.5’luk bir indirime gitme kararı aldı. Leroy Fer ise bu teklifi kabul etmedi. Beşiktaş da tecrübeli oyuncuya yıllık 1 milyon euro net maaş önerince bu anlaşma sağlandı.

ATIBA’NIN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYOR

Takım arkadaşları da Leroy Fer’i AKŞAM’a anlattı: “Atiba’nın özelliklerini taşıyor. Çok iyi bir kesici. Topu iyi kullanan ve savunma ile hücum bağlantısı için ideal bir oyuncu. Arkadaşlarıyla uyumu ve karakteri de mükemmel.” Tecrübeli oyuncu 2 çocuk babası. Beşiktaş’ın Fer’i ikna etmesinde takımındaki Türk arkadaşları Oğuzhan Özyakup ve Orkun Kökçü’nün de rolü oldu.

Boakye Beşiktaş'a!

Anlamakta zorladım