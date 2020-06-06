Boakye Beşiktaş'a!

AKŞAM
Ülke basını, “Genç sağ bek, bu sezon Yeni Malatyaspor-Olimpija maçlarında Sergen Yalçın’ın dikkatini çekmişti” diye yazdı.
BİR YOL ALAMADIK
Öte yandan Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak, transfer süreci ile ilgili konuştu. Altıparmak, “Beşiktaş, Caner’le yavaş yavaş görüşmelere başladı. Fakat henüz bir yol alamadık. Yakın zamanda oturup konuşacağız. Onlar da bütçelerini ayarlamaya çalışıyor” diye konuştu.
BELÇİKA’DAN KÖTÜ HABER
Belçika ekibi Zulte Waregem, Cyle Larin’in transferinden kesin olarak vazgeçti. Belçika ekibi, Siyah-Beyazlı takımın satın alma opsiyonu olan 2.5 milyon euroyu fazla buldu. CSKA’nın Kanadalı forvete ilgisi devam ediyor.
Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.
Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.
Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.
İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.
Paris Saint-Germain'de yıllık yaklaşık 36.8 milyon euro kazanan dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın, Brezilya'da işçilere verilen 105 euroluk yardımı alması için onay verildiği ortaya çıktı.
Adı Fenerbahçe teknik dİrektörlüğü için geçen Erol Bulut, mesajı verdi: “Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak. Şu anda Alanya ile görüşüyorum.”
Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.