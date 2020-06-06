Boakye Beşiktaş'a!

Beşiktaş, Olimpija'nın 20 yaşındaki sağ beki Eric Boakye'yi listesine aldı.

AKŞAM

Ülke basını, “Genç sağ bek, bu sezon Yeni Malatyaspor-Olimpija maçlarında Sergen Yalçın’ın dikkatini çekmişti” diye yazdı.

BİR YOL ALAMADIK

Öte yandan Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak, transfer süreci ile ilgili konuştu. Altıparmak, “Beşiktaş, Caner’le yavaş yavaş görüşmelere başladı. Fakat henüz bir yol alamadık. Yakın zamanda oturup konuşacağız. Onlar da bütçelerini ayarlamaya çalışıyor” diye konuştu.

BELÇİKA’DAN KÖTÜ HABER

Belçika ekibi Zulte Waregem, Cyle Larin’in transferinden kesin olarak vazgeçti. Belçika ekibi, Siyah-Beyazlı takımın satın alma opsiyonu olan 2.5 milyon euroyu fazla buldu. CSKA’nın Kanadalı forvete ilgisi devam ediyor.

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Anlamakta zorladım