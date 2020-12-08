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aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 17:14
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Lemos'un bileti kesildi! Emre Belözoğlu, Omar Colley'i getiriyor

Lemos'un bileti kesildi! Emre Belözoğlu, Omar Colley'i getiriyor

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Yazın stoper tandemini yenileyen fakat hem Lemos'tan hem de Tisserand'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, devre arasında bir stoperi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda Sampdoria'nın deneyimli stoperi Omar Colley'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonucu düşünmeyen Fenerbahçe, rotasını devre arası transfer dönemine çevirdi. Sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını yürüten sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için kolları sıvadı.

LEMOS OLMADI

Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı savunmacılardan biri olan Lemos, beklenen katkıyı sağlayamadı. Kanarya, bu bölgeye bir isim daha alacak.

Erol Bulut'un raporu doğrultusunda İtalya Serie A ekibi Sampdoria'da forma giyen Omar Colley için girişimler başladı.

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SAMPDORIA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Fotomaç'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre, Colley, kulübü Sampdoria'dan ayrılmak istiyor. Deneyimli oyuncunun peşinde İngiliz ekipleri de var ancak deneyimli oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olabilir.

1.91'lik boyuyla hava hakimiyeti oldukça iyi olan Colley'in Sampdoria ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerine Wallidan kulübünde başlayan Colley, daha sonra Real de Banjul, Djurgarden, Kups, Genk ve Sampdoria'da devam etti.

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2016-17 sezonunda Belçika ekibi Genk'e transfer olmasının ardından başarılı bir performans sergileyen Colley, 2018-19 sezonunda 8 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'nın yolunu tutmuştu.

Omar Colley, bu sezon toplam 5 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 430 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)

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