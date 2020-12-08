Lemos'un bileti kesildi! Emre Belözoğlu, Omar Colley'i getiriyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonucu düşünmeyen Fenerbahçe, rotasını devre arası transfer dönemine çevirdi. Sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını yürüten sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için kolları sıvadı.
LEMOS OLMADI
Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı savunmacılardan biri olan Lemos, beklenen katkıyı sağlayamadı. Kanarya, bu bölgeye bir isim daha alacak.
Erol Bulut'un raporu doğrultusunda İtalya Serie A ekibi Sampdoria'da forma giyen Omar Colley için girişimler başladı.
SAMPDORIA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
Fotomaç'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre, Colley, kulübü Sampdoria'dan ayrılmak istiyor. Deneyimli oyuncunun peşinde İngiliz ekipleri de var ancak deneyimli oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olabilir.
1.91'lik boyuyla hava hakimiyeti oldukça iyi olan Colley'in Sampdoria ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kariyerine Wallidan kulübünde başlayan Colley, daha sonra Real de Banjul, Djurgarden, Kups, Genk ve Sampdoria'da devam etti.
SAMATTA GİBİ YILDIZI GENK'TE PARLADI
2016-17 sezonunda Belçika ekibi Genk'e transfer olmasının ardından başarılı bir performans sergileyen Colley, 2018-19 sezonunda 8 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'nın yolunu tutmuştu.
Omar Colley, bu sezon toplam 5 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 430 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)
Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü başarılı futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e 4 yıl için toplam 5.6 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de pusudaydı.
Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'yle ilgili son dakika transfer bombasını patlattı. Engin, Sarı-Lacivertlilerin Mesut Özil transferinin yüzde 90 bittiğini, stoper ve kanat takviyesiyle birlikte Fenerbahçe'nin ocak ayında toplam 3 transfer yapacağını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Kulübü görevlisi Selçuk Şahin'i 'talimatlara aykırı hareketleri', Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı 'hakaret', Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'yı da 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Kurul, ayrıca Kasımpaşalı Florent Hadergjonaj'ın da kural dışı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi.
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir peşinde olduğu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcunun devre arasında Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göz-Göz, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme yaptı. Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye transfer olmasına daha yüksek olasılık gözüyle bakılıyor.
Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Marius Sumudica'nın tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.