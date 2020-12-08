Michael Frey: Lakabım tank işim gol atmak

Fenerbahçe'den Belçika'nın Waasland-Beveren kulübüne kiralanan Michael Frey, Belçika basınına konuştu.

Fenerbahçe'den Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralanan Michael Frey, Belçika gazetesi Gazet van Antwerpen'e konuştu.

Bu sezon 8 maçta 2 gol ve 2 asisti bulunan Frey, "Ben her zaman gol atan bir forvetim. Ancak, sezon boyunca 20 gol atamıyorum. En iyi sezonumda 17 gol atmıştım." dedi.

"BANA NEDEN BÖYLE DEDİKLERİNİ ANLIYORUM"

Sporx'te yer alan habere göre, lakabının 'Tank' olduğu hatırlatılan Frey, "Bunu bilmiyordum. Ancak, bana takılan lakaplarla yaşayabilirim. Bana neden böyle dediklerini de anlayabiliyorum." cevabını verdi.

Göğsündeki tek boynuzlu at dövmesi sorulan İsviçreli oyuncu, "Bu ailemizin arması. Bu yüzden böyle bir dövme yaptırdım." cevabını verdi.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Ligdeki durumlarıyla ilgili gelen soruyu Frey, "Kazanmaya başladık. Bu benim gol atmamdan da önemli. Takımda iyi bir ilişkimiz var. Bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Elbette, daha iyi kaynaşmak için zamana ihtiyacımız var. İlk günden itibaren her şey mükemmel olamaz. Ancak, doğru yoldayız." sözleriyle cevapladı.