Lemos kızağa, Serdar sahaya

AKŞAM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisinin 11'ine göre dün 1 değişiklik yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Bordo-Mavili ekibe karşı sahaya sürdüğü Mauricio Lemos’u yedek kulübesine çekti ve Tisserand’ın partneri olarak Serdar Aziz’i tercih etti.

Yıldız stoper de hocasını mahcup etmedi ve görevini layıkıyla yaptı. Erol Bulut, Serdar Aziz tercihini ise “Bizim takımda 25 tane kaliteli futbolcu var. Kimin oynamasından daha ziyade kimin bize ne kadar katkı sağlayacağı önemli. Serdar’ı bugün Tisserand ile beraber tercih ettik” sözleriyle açıkladı.

"10 NUMARAYI İSTEDİM OLMADI"

Sakatlığını atlatan ve ilk kez kadroya giren Perotti, “Bu anı sabırsızlıkla bekledim. Aslında 10 numarayı giymek istiyordum ancak ben geldiğimde Rodrigues 10 numarayı giyiyordu ve ben de 11 numaralı formayı seçtim.” dedi.



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