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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:55
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:03

Lemina'nın gazeteci darp etmesinin yankıları sürüyor...

Lemina'nın gazeteci darp etmesinin yankıları sürüyor...

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G.Saray'ın yıldızları bir skandala imza attı. Denizli maçı sonrasında Ortaköy'deki Blackk isimli gece kulübüne giden Lemina, Ömer Bayram, Donk ve Jimmy Durmaz çıkışta fotoğraflarını çeken Takvim Gazetesi Muhabiri Doğan Savaş'a engel olmak istedi.

G.Saray'ın yıldızları bir skandala imza attı. Denizli maçı sonrasında Ortaköy'deki Blackk isimli gece kulübüne giden Lemina, Ömer Bayram, Donk ve Jimmy Durmaz çıkışta fotoğraflarını çeken Takvim Gazetesi Muhabiri Doğan Savaş'a engel olmak istedi. Savaş fotoğrafları silmeyince Lemina, zorla makinesini alarak parçaladı. Savaş şikâyetçi olurken güvenlik kameraları görüntülerini Savcılık incelemeye aldı. Kamuya açık alanda sadece görevini yapmaya çalışan Savaş, şöyle konuştu: "10 kişi üzerime saldırdı. Hepsi beni çekiştirdi. Zor anlar yaşadım. Psikolojim zor düzelir."

KUZENİM YAPTI

Takvim muhabirinin makinesine el koyan Lemina, parçalayarak geri verirken fotoğrafları da aldı. Ancak Lemina olay için "Kuzenim yaptı" dedi.

ALBAYRAK'TAN TELEFON!

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak olayı duyar duymaz Takvim Muhabiri Doğan Savaş ile temas kurdu. Barış sağlamak adına adım atan Albayrak, "Makinenin değeri neyse karşılayalım. Ne kadar makine?" sorusunu yöneltirken "30 bin TL" yanıtını almasının ardından "Çokmuş... " dedi ve bir daha geri dönüş yapmadı.

(Sabah)

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