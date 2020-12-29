Leicester beraberliği 83'te kurtardı

Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Sivassporlu Uğur Çiftçi, isyan etti.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş mücadelesi sonrasında hakemi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirdi.

Erzurum ve A.Gücü'nü yenen Beşiktaş, bugün Sivas'ı konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef rakibini yenerek üst üste üçüncü maçını kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmek.

Sergen Yalçın, Tümer Metin'e yanıtı sahada verdi

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yorumcu Tümer Metim'le Sergen Yalçın arasında yaşanan soğuk rüzgarlar bu akşam oynanan Sivasspor maçıyla doruğa ulaştı. TRT yorumcusu Tümer Metin'in "Halı sahada oynatmam" dediği Necip Uysal için Sergen Yalçın'ın yanıtı çok net oldu. İşte detaylar...