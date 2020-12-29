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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 00:32
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Everton-Manchester City maçı korona nedeniyle ertelendi

Everton-Manchester City maçı korona nedeniyle ertelendi

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AA

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması, konuk ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 4 kişinin koronavirüse yakalandığı Manchester City Kulübünde, yeni pozitif vakalar tespit edildi.

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Ligin 16. haftasında bu akşam oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması tedbir amaçlı ertelendi.

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Manchester ekibinden yapılan açıklamada ise, testi pozitif çıkan isimlerin karantinaya alındığı ve kulübün antrenman tesislerinin kapatıldığı belirtildi.

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