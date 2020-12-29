Everton-Manchester City maçı korona nedeniyle ertelendi

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 4 kişinin koronavirüse yakalandığı Manchester City Kulübünde, yeni pozitif vakalar tespit edildi.
Ligin 16. haftasında bu akşam oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması tedbir amaçlı ertelendi.
Manchester ekibinden yapılan açıklamada ise, testi pozitif çıkan isimlerin karantinaya alındığı ve kulübün antrenman tesislerinin kapatıldığı belirtildi.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynadıkları maçta takım kaptanları Hakan Arslan'ın hatalı davranarak kırmızı kart görmesiyle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
Beşiktaş'ta Cyle Larin, DG Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Sivassporlu Uğur Çiftçi, isyan etti.
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş mücadelesi sonrasında hakemi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirdi.
Erzurum ve A.Gücü'nü yenen Beşiktaş, bugün Sivas'ı konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef rakibini yenerek üst üste üçüncü maçını kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmek.
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yorumcu Tümer Metim'le Sergen Yalçın arasında yaşanan soğuk rüzgarlar bu akşam oynanan Sivasspor maçıyla doruğa ulaştı. TRT yorumcusu Tümer Metin'in "Halı sahada oynatmam" dediği Necip Uysal için Sergen Yalçın'ın yanıtı çok net oldu. İşte detaylar...