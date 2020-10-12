LeBron James, Kobe Bryant'a verdiği sözü tuttu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, zorlu bir dönemden geçerek elde ettiği 17. şampiyonlukla organizasyon tarihinin en başarılı takımı unvanına ortak oldu.

Final serisinin 6. maçında Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Lakers, uzun bir aranın ardından yeniden organizasyonda adını zirveyi yazdırdı.



NBA'de önceki şampiyonluğuna 2010 yılında ulaşan Lakers, 17. şampiyonluğu elde ederek bu alanda zirveyi Boston Celtics ile paylaştı.

- LAKERS, TARİHİNİN EN KÖTÜ DÖNEMİNDEN ŞAMPİYONLUĞA UZANDI



Los Angeles Lakers, bu sezon dışında son yıllarda gösterdiği düşük performansla taraftarını memnun etmekten uzak bir görüntü sergiledi.

Bu sezon öncesinde 6 yıl üst üste play-off'lara kalamayan Lakers, 2015-2016'da 65 yenilgi ve 17 galibiyetle tarihinin en kötü istatistiğini sergiledi.

Lakers'ta son dönemde teknik kadroda ve takım kadrosunda yapılan köklü değişiklikler ise başarının yeniden gelmesinde önemli rol oynadı.

- KADRO YENİDEN ŞEKİLLENDİ



NBA tarihinin en büyük yıldızları arasında yer alan LeBron James'i 2018 yılında kadrosuna katan Lakers, genç ve yetenekli oyuncuların potansiyel gelişimlerini bu yolla hızlandırdı.

Geçen sezon ise NBA'in yıldız oyuncularından Anthony Davis'in kadroya katılımıyla, uzun yıllardır beklenen Los Angeles Lakers'ın zirve yolculuğu başladı.

- KOBE BRYANT'IN ÖLÜM HABERİ, TAKIMI SARSTI



Bu sezon Batı Konferansı'nı 52 galibiyet ve 19 mağlubiyetle lider tamamlayarak adını play-off'lara yazdıran Lakers, önceki 5 şampiyonluğunda başrolü oynayan eski yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın ölüm haberiyle büyük sarsıntı yaşadı.

26 Ocak'ta yaşanan helikopter kazasının ardından 13 yaşındaki kızı Gianna ile hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ölümü, basketbolseverlerin yanı sıra özellikle Lakers camiasını büyük üzüntüye boğdu.

LeBron James ise Cleveland Cavaliers'tan Lakers'a transfer olmasında büyük emeği geçen Bryant'ın ölüm haberinin ardından sahada daha fazla sorumluluk üstlendi.

- JAMES SÖZÜNÜ TUTTU



Bryant'a vefatından önce şampiyonluk sözü veren James'in önderliğinde Lakers, takım olarak daha da kenetlendi ve yaşanan tüm zorluklara göğüs gererek zirveye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta zorunlu ara verilen ve Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz'da yeniden başlayan organizasyonda Lakers, yeniden form tutmakta zorlanmadı.

Batı Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlamasının ardından Lakers, play-off'larda sırasıyla Portland Trail Blazers, Houston Rockets ve Denver Nuggets'ı serilerde zorlanmadan 4-1'le geçerek finale kaldı.

Finalde ise Miami Heat'e 4-2'lik seriyle üstünlük kurarak zirveye çıkan Lakers'ta LeBron James, Kobe Bryant'a ölümü öncesinde verdiği şampiyonluk sözünü tuttu.

- ADINI ALTIN HARFLERLE NBA'E YAZDIRDI



Serinin son maçını 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak tamamlayan, galibiyette başrolü oynayan ve kariyerinde 4. kez final serisinin en iyi oyuncusu (MVP) seçilen James, kırdığı rekorlarla da adını altın harflerle basketbol tarihine yazdırdı.

Kariyerindeki 260. play-off maçına çıkarak bu alanda rekor kıran James, final serisinin MVP ödülünü ise efsane oyuncu Michael Jordan'ın (6) ardından en çok kazanan oyuncu konumuna geldi.

Daha önce Cleveland Cavaliers ve Miami Heat ile şampiyonluk sevinci yaşayan 35 yaşındaki James, üç farklı takım ile final serisinin MVP'si ödülünü kazanan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

- ŞAMPİYONLUK KOBE'YE İTHAF EDİLDİ



Lakers'ın yıldız oyuncuları, şampiyonluk kutlamalarında Kobe Bryant'ı unutmadı. NBA'de daha uzun yıllar basketbola devam etmek istediğini kaydeden James, "Bu şampiyonluğu Kobe için kazanmak, bizi daha da yakınlaştırdı. Bu tip tarihi bir organizasyonun parçası olmak, ileride torunlarıma büyükbabalarının Lakers için oynadığını anlatacak olmak çok özel bir olay." ifadelerini kullandı.

Anthony Davis ise "O trajedi yaşandığından beri yapmak istediğimiz her şey Kobe içindi. Onu yüzüstü bırakamazdık. Bu şampiyonluğu onun onuruna yapılan forma ile kazanmak isterdik ama önceki maçı kaybetmemiz, bu karşılaşmaya daha agresif, sahanın iki tarafında daha güçlü bir şekilde çıkmamızı sağladı. Bizi izlediğini, bizimle gurur duyduğunu biliyorum. Eşi Vanessa'nın da organizasyonun da bizimle gurur duyduğunu biliyorum. Bu şampiyonluk bizim için çok şey anlam ifade ediyor. O, hepimiz için büyük bir ağabey gibiydi. Onun için başardık." değerlendirmesinde bulundu.