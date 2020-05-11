La Liga Başkanı Javier Tebas, 12 Haziran'da başlamayı bekliyor

SPOR GÜNDEMİ

Ve ligler tescil edildi, şampiyon yok! Ve ligler tescil edildi, şampiyon yok! Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Bir transfer daha Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Bir transfer daha Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.

Yılın transferini Emre Belözoğlu bitiriyor Yılın transferini Emre Belözoğlu bitiriyor Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.

Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.

Trbzonspor'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı... Trbzonspor'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı... 3.5 yıldır Mavili formayı başarıyla giyen Joao Pereira'ya yeni takımı belli oldu. Teklifleri değerlendiren Portekizli yıldız İspanyol ekibi Levante ile her konuda anlaşmaya vardı.