La Liga Başkanı Javier Tebas, 12 Haziran'da başlamayı bekliyor

Korona virüs salgınından dolayı futbol verilen aranın ardından ülkeler tekrar başlama planları yapıyor. La Liga Başkanı Javier Tebas da liglerin durumuyla ilgili olarak, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Tebas, liglere 12 Haziran’da başlamak istediklerini belirterek, gereken sağlık koşullarını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar için değişik fikirleri olduğunu söyleyen Javier Tebas, fikstürünü yayacaklarını ve her gün maç oynanacağını açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.
Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.
Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.
3.5 yıldır Mavili formayı başarıyla giyen Joao Pereira'ya yeni takımı belli oldu. Teklifleri değerlendiren Portekizli yıldız İspanyol ekibi Levante ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Emre Kılınç'a La Liga'nın bu sezonki flaş ekibi Getafe'nin teklif götürdüğü ortaya çıktı. Başkent ekibinin yıllık 450 bin Euro'dan 4 senelik sözleşme ve 1,4 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirtildi.