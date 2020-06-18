Kupalar hayal oldu

AKŞAM
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor’a elenen Fenerbahçe’de kupa hasreti 6 sezona çıktı. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü yıllarından birini yaşayan ve yeni sezona 3 kupa parolasıyla giren Sarı-Lacivertliler, ligin bitimine 7 hafta kala tamamen hedefsiz kaldı. Sezona Süper Lig’de oldukça etkili bir performans göstererek başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı şampiyonluk potasında tamamladı. İkinci devreye üst üste 2 galibiyetle giren Kanarya, daha sonra ise düşüşe geçti.
7 KARŞILAŞMALIK KÖTÜ GİDİŞ
Fenerbahçe, ligin 20. haftasında Trabzon mağlubiyetiyle başlayan seride, üst üste 7 maçtan galibiyetle ayrılamayınca şampiyonluk yarışından koptu. Taraftarına uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşatamayan ve son olarak bunu 2013-2014 sezonunda başarabilen Sarı-Lacivertliler, yarıştan kopunca öncelikli hedefi Ziraat Türkiye Kupası olarak belirledi. Ama bu da olmadı. Kanarya, kupa olarak en son 2014-15’te TFF Süper Kupa’yı kaldırdı.
UZUN SERİLER DE SONA ERDİ
Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen Fenerbahçe’nin ligin bitimine 7 hafta kala lider Trabzonspor ile arasında 13 puanlık bir fark bulunuyor. Puan farkının yanı sıra zirveyle Fenerbahçe arasında 6 ekibin bulunması da Sarı-Lacivertliler’in şampiyonluk ihtimalini ortadan kaldırıyor. Fenerbahçe, lig ve kupadaki başarısızlığının yanı sıra uzun yıllardır sahasında yenilmediği Galatasaray (20 yıl) ve Trabzonspor’a (23 yıl) da evinde mağlup oldu.
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