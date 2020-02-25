Koronavirüs nedeniyle Japonya ve Güney Kore'de spor organizasyonları ertelendi

Japonya Ligi resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak maçlar koronavirüsün yayılmasını engelleme amaçlı ertelenmiştir. 15 Mart'a kadar oynanması planlanan diğer karşılaşmaların ertelenmesi için ise yönetim kurulu toplanacaktır." ifadeleri yer aldı.
Başkent Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha önce kırmızı alarm verilmişti. Başlamasına 150 gün kalan oyunların iptal edilip edilmeyeceği merak konusu.
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ise 22-29 Mart tarihlerinde Güney Kore'nin Busan kentinde yapılması planan Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nı ertelediğini duyurdu.
Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.
Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in başarılı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal’ın yerine düşünülen ilk isim ise Erol Bulut. Başarılı teknik adamın Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor ancak Bulut’un kontratına ‘İstediği an tek taraflı fesih’ maddesi koydurduğu öğrenildi.
Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.
Sarı-Kırmızılılar’ın Kadıköy’deki zaferini tüm dünya basını manşetlerine taşıdı. Galatasaray’ın tarihi yeniden yazdığına değinildi. Sinir derbisinde kazananın G.Saray olduğu vurgulandı. Kıtalararası maçın önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Derbide sahaya sürdüğü kadro nedeniyle ağır eleştiri alan Ersun Yanal'ın maçın başlamasına 3 saat kalana kadar kanatlarda oynatacağı isimleri seçemediği öğrenildi.