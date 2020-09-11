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aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 17:31
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Konyaspor, Arnavut golcü Sokol Cikalleshi'yi kadrosuna kattı

Konyaspor, Arnavut golcü Sokol Cikalleshi'yi kadrosuna kattı

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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Sokol Cikalleshi ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Oyuncunun 17 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, Cikalleshi'nin kariyerinde 303 maçta 92 gol attığı kaydedildi.

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