  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 08:00
  • |
  • 28 Nisan 2020 Salı 08:34

Klopp'tan Karius'a: Burada yedek kalırsın

Klopp'tan Karius'a: Burada yedek kalırsın

Paylaş

Klopp, Liverpool'a dönmek isteyen Karius'a, “Burada birinci kalecim olamazsın. Kabul edersen gel” dedi.

AKŞAM

Beşiktaş’la kiralık mukavelesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Karius, ödemeler sebebiyle de Siyah-Beyazlılar’la FIFA’lık olmuştu. Liverpool’a dönmek isteyen Karius, vatandaşı Klopp’la bir görüşme gerçekleştirdi. Alman Hoca, “İstersen tabii ki dönebilirsin ama burada yedek kalacağını bilmelisin. Alisson’un yeri garanti” dedi. Öte yandan Bale, R.Madrid formasıyla Karius’a Kiev’deki Şampiyonlar Ligi fi nalinde attığı golün canlandırmasını yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Bakan moral verdi

title

Fatih Terim'e hayrandık

title

E-spora sığındık

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.

Jose Sosa'ya 2 milyon euro
Jose Sosa'ya 2 milyon euro

Jose Sosa'ya 2 milyon euro

Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Sosa'ya 2 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden
Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden

Galatasaray sözleşmesi sona erecek oyuncularla bütçesini rahatlatacak. Kiralık futbolcular Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ise sözleşmeleri lig bitimi sona erecek.

AKŞAM Özel Röportaj: Sergen müthiş zeki bir hoca
AKŞAM Özel Röportaj: Sergen müthiş zeki bir hoca

AKŞAM Özel Röportaj: Sergen müthiş zeki bir hoca

Beşiktaş'ın efsanesi Mehmet Ekşi AKŞAM'a konuştu, genç teknik adamı övdü: "Sergen müthiş bir antrenör. Pro lisansını zaten benden aldı. Bir kere çok sakin. Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki hamleler. Bu konuda müthiş zeki bir adam."

Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor
Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.

Yok mu bedavaya Ryan Babel isteyen?
Yok mu bedavaya Ryan Babel isteyen?

Yok mu bedavaya Ryan Babel isteyen?

Galatasaray gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'e kulüp arıyor. Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon Euro maaş alan tecrübeli futbolcuyu bonservissiz göndermeye razı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.