AKŞAM
Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen ancak büyük hayal kırıklığı yaşatan Kleberson, neden Manchester United gibi büyük bir takımdan ayrıldığı şeklindeki soruya şu karşılığı verdi: “O dönem çok sakatlık yaşamıştım ve güçlü bir seviyede değildim. O yüzden Beşiktaş’ın teklifini kabul ettim.” Kleberson Beşiktaş’ta 64 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.
GİKİEWİCZ İDDİASI
Öte yandan Alman basını Beşiktaş’ın Union Berlin’in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz’le ilgilendiğini öne sürdü. 30 Haziran’da kulübüyle sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki kalecinin de Beşiktaş forması giymek istediği bildirildi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”
Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”
Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.
Belçika basınından “voetbalnieuws”un haberine göre; Monaco, Anderlecht'e kiraladığı Chadli'yi gelecek sezon kadroda tutacak.
İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.
Hafta içinde Norveç'ten Trabzon'a özel uçakla gelen Sörloth'a 14 günlük karantina sürecinde özel program verildi.
2005 yılında Beşiktaş'a transfer olan Kleberson, 15 yıl sonra bir itirafta bulundu.