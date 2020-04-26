2005 yılında Beşiktaş'a transfer olan Kleberson, 15 yıl sonra bir itirafta bulundu.

AKŞAM

Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen ancak büyük hayal kırıklığı yaşatan Kleberson, neden Manchester United gibi büyük bir takımdan ayrıldığı şeklindeki soruya şu karşılığı verdi: “O dönem çok sakatlık yaşamıştım ve güçlü bir seviyede değildim. O yüzden Beşiktaş’ın teklifini kabul ettim.” Kleberson Beşiktaş’ta 64 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

GİKİEWİCZ İDDİASI

Öte yandan Alman basını Beşiktaş’ın Union Berlin’in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz’le ilgilendiğini öne sürdü. 30 Haziran’da kulübüyle sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki kalecinin de Beşiktaş forması giymek istediği bildirildi.