Kiralık Aslan'a sürpriz talip

AKŞAM
Galatasaray'ın Leipzig Kulübü’nden 1.5 yıllığına kiraladığı Uruguaylı sol bek Saracchi, Monaco’nun transfer listesine girdi. Fransız basınına göre; Monaco, Leipzig’e teklif sunacak.
ONYEKURU KALICI
Öte yandan Aslan'ın Monaco’dan kiraladığı Onyekuru konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. “thisdaylive.com” sitesinin haberine göre; SarıKırmızılılar, genç kanat oyuncusunun bonservisi için görüşmelere başladı.
HAGI O TOPA NASIL VURDU
Bu arada Beşiktaş'ın Kolombiyalı eski kalecisi Cordoba, 1994 Dünya Kupası’nda Hagi’nin kendisine attığı golle ilgili konuştu. Cordaba, “Bugün bile topa nasıl vurduğunu çözemiyorum. Gerçekten inanılmazdı” dedi.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
“Artık para için çalışmak istemiyorum” diyen Hollandalı'ya, Aslan kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, “Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz” kararını verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu, Milano ile prensip anlaşmasına vardı. Obradovic de kararını bu hafta açıklayacak.
Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözle bakılan Belhanda'yı Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal'in istediği belirtildi.
Avrupa Kupaları'ndan iki yıl men cezası alan Manchester City'nin üç günlük duruşması dün başladı.