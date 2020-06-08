Belhanda'ya servet

AKŞAM
Belhanda konusunda detaylar da belli olmaya başladı. Al Hilal’in Hocası Razvan Lucescu, Faslı yıldızı mutlaka kadrosunda isterken, Arap kulübü yıllık 5 milyon euro maaşı gözden çıkartmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, G.Saray’dan senelik 3 milyon 350 bin euro alıyor.
"LİG BİTSİN"
Fas basınına göre; bonservis olarak da Galatasaray’a 5 milyon euro teklif edildi. Pazarlıklarda bu rakamın bir miktar daha yukarı çıkması bekleniyor. Belhanda da menajerine, “Lig bitsin, transferi netleştirelim” talimatı vermişti. 2021 yılının yazında mukavelesi tamamlanacak olan Belhanda’nın şu anda satılması gerekiyor.
DIAGNE İÇİN SON ŞANS
Bu arada Belçika basınından “walfoot.be” sitesinin haberine göre; Galatasaray, Diagne’ye bir şans daha verecek. Ancak bunu da kötü kullanması halinde takımdan kesinlikle gönderilecek.
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