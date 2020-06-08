  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Belhanda'ya servet

Belhanda'ya servet

Paylaş

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözle bakılan Belhanda'yı Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal'in istediği belirtildi.

AKŞAM

Belhanda konusunda detaylar da belli olmaya başladı. Al Hilal’in Hocası Razvan Lucescu, Faslı yıldızı mutlaka kadrosunda isterken, Arap kulübü yıllık 5 milyon euro maaşı gözden çıkartmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, G.Saray’dan senelik 3 milyon 350 bin euro alıyor. 

"LİG BİTSİN"

Fas basınına göre; bonservis olarak da Galatasaray’a 5 milyon euro teklif edildi. Pazarlıklarda bu rakamın bir miktar daha yukarı çıkması bekleniyor. Belhanda da menajerine, “Lig bitsin, transferi netleştirelim” talimatı vermişti. 2021 yılının yazında mukavelesi tamamlanacak olan Belhanda’nın şu anda satılması gerekiyor.

DIAGNE İÇİN SON ŞANS

Bu arada Belçika basınından “walfoot.be” sitesinin haberine göre; Galatasaray, Diagne’ye bir şans daha verecek. Ancak bunu da kötü kullanması halinde takımdan kesinlikle gönderilecek.

Babel'i bitiren sözler

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Babel'i bitiren sözler

title

Özdemir'den Küçük'e mektup

title

Vedat Muriqi belirsizliği

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

O sözler Fatih Terim'in gözünde Babel'i bitirdi
O sözler Fatih Terim'in gözünde Babel'i bitirdi

O sözler Fatih Terim'in gözünde Babel'i bitirdi

“Artık para için çalışmak istemiyorum” diyen Hollandalı'ya, Aslan kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, “Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz” kararını verdi.

Üç büyüklerden karton derbisi!
Üç büyüklerden karton derbisi!

Üç büyüklerden karton derbisi!

Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor

Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.

F.Bahçe Beko'nun yıldızı ayrılıyor
F.Bahçe Beko'nun yıldızı ayrılıyor

F.Bahçe Beko'nun yıldızı ayrılıyor

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu, Milano ile prensip anlaşmasına vardı. Obradovic de kararını bu hafta açıklayacak.

Belhanda'ya servet
Belhanda'ya servet

Belhanda'ya servet

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözle bakılan Belhanda'yı Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal'in istediği belirtildi.

Trabzonspor yakın takipte
Trabzonspor yakın takipte

Trabzonspor yakın takipte

Avrupa Kupaları'ndan iki yıl men cezası alan Manchester City'nin üç günlük duruşması dün başladı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.