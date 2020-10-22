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aksam.com.tr
  • 22 Ekim 2020 Perşembe 08:00
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Kılıçlar çekildi! Galatasaray'da yüksek gerilim...

Kılıçlar çekildi! Galatasaray'da yüksek gerilim...

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AKŞAM

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan kriz tırmanıyor.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki gerilim tırmanıyor... Terim’in yapılamayan transferler sonrası basın üzerinden başkan ve yönetime gönderme yapmasına, Cengiz de aynı yolla karşılık verdi. Bu durum Galatasaray'daki gerilimi gün yüzüne çıkardı.

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