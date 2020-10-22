Kılıçlar çekildi! Galatasaray'da yüksek gerilim...

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki gerilim tırmanıyor... Terim’in yapılamayan transferler sonrası basın üzerinden başkan ve yönetime gönderme yapmasına, Cengiz de aynı yolla karşılık verdi. Bu durum Galatasaray'daki gerilimi gün yüzüne çıkardı.
Juventus'ta göğsümüzü kabartan milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalyan basını tarafından yakın markaja alındı. İtalyanlar, genç stoper için "ez az 50-60 milyon euro" ifadesini kullandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezona harika bir giriş yapan ve performansını her hafta daha da yukarıya taşıyan Ozan Tufan için beklenen hamleyi yaptı. Avrupa'dan talipleri artan milli futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak güncellendi.
Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yakın bir dostuyla yaptığı konuşmaları bugünkü köşesine taşıdı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Villarreal maçı için "En zor maçımıza çıkacağız ama ilk maçlar belli olmaz." dedi.
İspanya'nın Villarreal takımının teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç için "Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız." dedi.