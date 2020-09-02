Kerem Aktürkoğlu: 'Zor bir süreçti, hayallerimi gerçekleştirdim'

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Kerem, "Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma (Mutafa Cengiz) ve Abdurrahim (Albayrak) başkanıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a şampiyonluklar için katkı vermek istediğini dile getiren Kerem şunları kaydetti:
İnşallah hepimiz için Galatasaray camiası için benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Allah utandırmasın inşallah. Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan umutlu olduğunu söyledi.
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