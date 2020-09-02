Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı

Galatasaray, son olarak 24 Erzincanspor'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer KAP'a bildirildi.

Galatasaray’ın transferle ilgili KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:



“Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

KEREM’DEN İLK AÇIKLAMA

Kendisini 4 yıllığına Galatasaray’a bağlayan imzayı atan Kerem Aktürkoğlu, GS TV’ye açıklamalar yaptı.

Genç futbolcu şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah.

Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz. Şampiyonluklara, galibiyetlere, maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda da güzel olacağına inanıyorum.”