Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kemal Özdeş'in resmi sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, 1-1’in rövanşında kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı
Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u rövanşta 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
Fenerbahçe, Tahkim Kurulu’nun verdiği karar sonrası resmi sitesinden açıklamada bulundu.
Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, suskunluğunu bozdu ve önemli açıklamalarda bulundu.