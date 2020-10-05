Kemal Ademi resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi'yi 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Basel forması giyen Kemal Ademi'nin transferini "Ailemize hoş geldin Kemal Ademi!" başlığıyla açıklayan Sarı-lacivertliler, futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Basel formasıyla 26 maçta 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
SARI-LACİVERTLİLER, TRANSFERİ BU VİDEOYLA DUYURDU
Ailemize hoş geldin Kemal Ademi! ���� pic.twitter.com/6vehnJhq9T— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa maçını izlerken verdiği tepkiler herkes tarafından çok net şekilde duyuldu. Albayrak'ın Feghouli'ye tepkisi ve Yusuf Erdoğan yorumu ise dikkat çekti.
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