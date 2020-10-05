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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:02
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Dimitrios Pelkas resmen Fenerbahçe'de

Dimitrios Pelkas resmen Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Yunanistan'ın PAOK takımından Dimitris Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu.

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