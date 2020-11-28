Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da kaleci Silviu Lung’un durumu belli oldu.
Galatasaray maçının ilk yarısında sağ bacak üst adalesinden sakatlanan ve maçın ilk yarısından oyundan çıkarak hastaneye giden Lung’un MR sonucu belli oldu. Rumen file bekçisi Silviu Lung’un sağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edildi.
Tedavisi devam eden başarılı eldiven 3 hafta formasından uzak kalacak.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, değişim istendiği için seçim kararı aldıklarını açıkladı. Başkan Fatih Mert, kararı kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Futbolun efsanesi Maradona'nın son yolculuğundaki izdihama pandemi bile engel olamadı. 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli süper yıldız, sonsuzluğa uğurlandı. Arjantin halkı, Casa Rosada önüne akın etti. Ailesi ise onu küçük bir törenle defnetti...
Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung, 3 hafta forma giyemeyecek.
Pazar günkü kritik derbide karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci yarıda daha çok gol atıyor. Siyah-Beyazlılar, son bölümde kötü savunma yapıyor.
Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor.
Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Yasir Subaşı, 1 ay formasından uzak kalacak.