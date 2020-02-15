Kayserispor deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7 hafta sonra kazandı

Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında HES Kablo Kayserispor’u ağırladı. Konuk ekip 69. dakikada Cristian Sapunaru’nun attığı kafa golüyle maçı 1-0 kazanmasını bildi.
Denizlispor gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olurken Kayserispor sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.
DENİZLİSPOR TARAFTARINDAN TEPKİ
Denizlispor taraftarları, teknik direktör Mehmet Özdilek'i protesto etti. Yeşil - siyahlı taraftarlar, "Burası Denizli, Beşiktaş değil" tezahüratlarıyla Özdilek'e tepki gösterdi.
PROSINECKI İLE İLK GALİBİYET
Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde çıktığı 5. Süper Lig maçında ilk galibiyetini almış oldu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Kayserispor, deplasmanda Denizlispor'u Sapunaru'nun golüyle 1-0 mağlup ederek 7 hafta sonra galip geldi ve puanını 15'e yükseltti.
Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.