Kayseri'de gol sesi yok

Süper Lig’in 10. hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.
İki takımın da birçok pozisyonu harcadığı mücadelede Kayserispor rakip kaleyi 16 kez yoklarken, Karagümrük ise 8 şut yolladı. Kayserispor'un 4i Karagümrük'ün ise 3 isabetli şutunda kaleciler sahneye çıktı ve gol sevinci yaşanmasına engel oldu.
KAYSERİSPOR GOL ATAMAYOR
Bu sezon ligin en az gol atan takımı olan Kayserispor, 9 maçta 5 gol atabildi.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kayserispor puanını 8 yaptı ve haftayı 18. sırada tamamladı. Karagümrük ise üst üste 3. beraberliğinin ardından 14 puana yükseldi.
Süper Lig'in 11. haftasında Karagümrük evinde Rizespor'u konuk edecekken, Kayserispor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
13. dakikada Lopes'in sağdan ortasında penaltı noktasında uygun pozisyonda topla buluşan Hasan Hüseyin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol etti.
23. dakikada Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta arka direğe koşu yapan Fatih Kuruçuk'un kafaya indirdiği top, altıpas içerisinde Sabo önünden geçerek auta gitti.
33. dakikada sol çizgiye inen Krvzic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Campanharo'nun vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinde auta çıktı.
35. dakikada Hasan Hüseyin'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta rakiplerinin arasından iyi yükselen Lopes'in kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Viviano çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
53. dakikada sağ taraftan Hasan Hüseyin'in kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Sapunaru'nun kafa vuruşunda kaleci Viviano, kale çizgisinde topu çeldi.
55. dakika Fatih Karagümrük sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Balkovic'in yerden sert şutunda, kaleci İsmail yerden seken topu uzaklaştırmayı başardı. Seken top Lichaj'a çarparak kornere çıktı.
66. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında ön direğe koşu yapan Sobiech'in kafa vuruşunda meşir yuvarlak az farkla auta gitti.
90+2 dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak geçen Henrique'nin şık pasında altıpas üzerinde topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda top auta gitti.
Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.
Maçın ardından topu boş tribünlere atan Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano ile Kayserispor malzemecisi arasında sözlü tartışma yaşandı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Krvzic (Dk. 68 Henrique), Attamah, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Fernandes), Campanharo, Lennon (Dk. 80 Manzala) , Kanga (Dk. 57 İlhan Parlak)
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Ramazan Civelek (Dk. 78 Chahechouhe), Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Zeki Yıldırım), Sabo, Ndao (Dk. 90+2 Alparslan Erdem), Sobiech (Dk. 68 Mevlüt Erdinç)
Sarı kartlar: Dk. 54 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 63 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)
Beşiktaş derbisiyle sarsılan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, takımı teselli etti. Belözoğlu, "Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak." dedi.
Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma tedavisi süren Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu.
• "Doktorlar, durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç."
• "Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı."
Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.
Devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray, Real Betis'te beklentilerin altında kalan Nabil Fekir için girişimlerde bulundu.
• 27 yaşındaki oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi mümkün görünmüyor.
• Temaslar, kiralama üzerinden yürüyor.
• Nabil Fekir, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, "Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz." dedi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…