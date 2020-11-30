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aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:27
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Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının ardından

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Süper Lig'in 10. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, futbolun sonuç oyunu olduğunu belirterek "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncular ile kenar varyasyonları çalıştık. Çoğunu da uygulamaya çalıştılar. Başarılı uyguladığımız pozisyonlar var. Ama futbol bu. Ne kadar iyi şeyler yapmaya çalışsanız da sonlandırma sorunu yaşarsanız sonuca gidemezsiniz." dedi.

Önümüzdeki süreçte daha iyi oynayıp güzel sonuçlar alacaklarını vurgulayan Aybaba, "Oyuncularımı kutluyorum, coşkulu oynamaya çalıştılar. Bir an önce daha iyi oynayıp, iyi düşünüp, son vuruşlarda daha etkili olup maç kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de gol sesi yok

ATILAY CANEL: "BİR PUANLA YETİNMEK ZORUNDA KALDIK

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise Kayseri deplasmanına gelirken puan ya da puanlar almayı amaçladıklarını tüm planlarını bunun üzerine kurduklarını kaydetti.

İlk yarıda etkisiz bir oyun sergilediklerini dile getiren Canel, "ilk yarıda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde zorlandık. İkinci yarı iş tersine döndü. Buradan bir puanla değil galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama bir puanla yetinmek zorunda kaldık." diye konuştu.

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Kayserispor - Karagümrük maçının ardından

Kayserispor - Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

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