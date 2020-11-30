Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, futbolun sonuç oyunu olduğunu belirterek "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncular ile kenar varyasyonları çalıştık. Çoğunu da uygulamaya çalıştılar. Başarılı uyguladığımız pozisyonlar var. Ama futbol bu. Ne kadar iyi şeyler yapmaya çalışsanız da sonlandırma sorunu yaşarsanız sonuca gidemezsiniz." dedi.
Önümüzdeki süreçte daha iyi oynayıp güzel sonuçlar alacaklarını vurgulayan Aybaba, "Oyuncularımı kutluyorum, coşkulu oynamaya çalıştılar. Bir an önce daha iyi oynayıp, iyi düşünüp, son vuruşlarda daha etkili olup maç kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
ATILAY CANEL: "BİR PUANLA YETİNMEK ZORUNDA KALDIK
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise Kayseri deplasmanına gelirken puan ya da puanlar almayı amaçladıklarını tüm planlarını bunun üzerine kurduklarını kaydetti.
İlk yarıda etkisiz bir oyun sergilediklerini dile getiren Canel, "ilk yarıda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde zorlandık. İkinci yarı iş tersine döndü. Buradan bir puanla değil galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama bir puanla yetinmek zorunda kaldık." diye konuştu.
Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Barcelona'da 2003-2010 tarihleri arasında kulüp başkanı olan Joan Laporta, 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.
Beşiktaş derbisiyle sarsılan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, takımı teselli etti. Belözoğlu, "Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak." dedi.
Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma tedavisi süren Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu.
• "Doktorlar, durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç."
• "Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı."
Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.