Kayseri'de Dan Petrescu bekleyişi

Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı. Sarı kırmızılılar teknik direktör Petrescu ile anlaştı. 53 yaşındaki Rumen çalıştırıcının 2-3 gün içinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.
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Ligin 16'ıncı haftasında oynanan Beşiktaş maçı yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile el sıkıştı.
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.
Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon kelimenin tam anlamıyla zindan hayatı yaşayan Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için kulübü Fulham ile görüşmelere başladı.
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, takım halinde kötü günde olduklarını ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti karşılaşmaya ilk yarıda sarı-lacivertliler lehine verilmeyen bir penaltı pozisyonu damga vurdu. Pozisyonun kahramanı Sinan Gümüş de maçın ardından tepki gösterdi.