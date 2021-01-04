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aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:10
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Kayseri'de Dan Petrescu bekleyişi

Kayseri'de Dan Petrescu bekleyişi

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DHA

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş maçı yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile el sıkıştı.

Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı. Sarı kırmızılılar teknik direktör Petrescu ile anlaştı. 53 yaşındaki Rumen çalıştırıcının 2-3 gün içinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

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Kayseri'de Petrescu bekleyişi

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