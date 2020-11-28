Kasımpaşa, Fuat Çapa'yı yeniden takımın başına getiriyor

Kasımpaşa’da 13 Kasım’da takımın başına getirilen teknik direktör İrfan Buz, bugün istifa kararı almıştı. Buz’un istifasının ardından teknik direktör arayışlarına ara vermeden başlayan lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz sezom takımı düşme potasından aldıktan sonra üst sıralara taşıyan Fuat Çapa ile görüşüyor. İstanbul ekibi, geçtiğimiz günlerde Ankaragücü ile yollarını ayıran Çapa ile gerçekleştirdiği görüşmelerde büyük aşama kaydetti. Tarafların yarın bir kez daha görüştükten sonra, resmi imzanın atılmadı bekleniyor.
Çapa, geçtiğimiz sezon takımın başındayken 14 maça çıkmış; 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet almıştı.
İsmi sık sık transfer haberlerine konu olan Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavında FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü hafta maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı karşılaşmadan 79-62 mağlup ayrıldı. A Milli Takım, gruptaki 4'üncü maçında pazar günü Hollanda ile karşılaşacak.
Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.
Yaz transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Mısır'ın genç yeteneği Mostafa Mohamed, sarı-lacivertlilere transferi konusunda bir itirafta bulundu.
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.