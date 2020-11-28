Kasımpaşa'da İrfan Buz ile yollar resmen ayrıldı

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yolların görülen lüzum üzerine karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile teknik direktör İrfan Buz görülen lüzum üzerine anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın İrfan Buz'a ve ekibine teşekkür ederiz. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı.
İrfan Buz da bugün yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
İsmi sık sık transfer haberlerine konu olan Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavında FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü hafta maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı karşılaşmadan 79-62 mağlup ayrıldı. A Milli Takım, gruptaki 4'üncü maçında pazar günü Hollanda ile karşılaşacak.
Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.
Yaz transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Mısır'ın genç yeteneği Mostafa Mohamed, sarı-lacivertlilere transferi konusunda bir itirafta bulundu.
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.