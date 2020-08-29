Karşıyaka'nın 3 derdi var

Mustafa Aşan haricinde 4 yıldır tamamen altyapı patentli kadrosu bulunan Kaf-Kaf, Anıl'la yapılan para pazarlığından şimdiye kadar sonuç alamadı. İlk 11'de defans hattının değişilmez isimlerinden olan 26 yaşındaki futbolcuyla hafta başında son kez masaya oturulacak. Anıl'la orta yolun bulunup sözleşme imzalanması bekleniyor.
Sözleşmeleri sürmesine rağmen takımdan ayrılmak isteyen Özgür ve Görkem, günlerdir antrenmanlara katılmıyor. Yetiştiricilik ücreti olan iki futbolcudan Özgür, futbolu bırakıp üniversite eğitimine ağırlık vereceğini söyleyerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yeşil-kırmızılılar, Özgür'ün katılmadığı antrenmanları tesislere noter getirip tespit ettiriyor. Geçen sezon 50 bin TL yıllık ücret karşılığı oynayan Görkem, yeni sezonda 200 bin TL talep etti. Yeşil-kırmızılılar, Görkem'e en fazla 100 bin TL yıllık ücret verebilecekleri cevabını verince genç futbolcu kulüpten izin alarak takım arayışlarına başladı. Adı Fethiyespor'la anılan Görkem, bonservisini karşılıklı anlaşma yoluyla almaya çalışıyor.
FIFA'nın 'Kulüpler milli oyuncularını göndermek zorunda değil' kararı TFF'nin çabalarıyla aşıldı. Özdemir, “FIFA'nın kararından sonra zorluk oldu ama onları aştık, her şey planlandığı gibi yürüyor” dedi. Güneş ise, “Bütün oyuncular için izinler alındı. Sadece Hollanda ile görüşmeler sürüyor” bilgisini verdi.
Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
İsmi Fenerbahçe'yle anılan İsrailli gol makinesi Eran Zahavi, Guangzhou ile yollarını ayırdı.
Yeni sezona ekstra özel çalışmalar ve bireysel performans antrenörü ile giren yıldız oyuncu ilk hazırlık maçının kazanılmasını sağladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kendisinin hak ettiğini savundu.
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu öncesinde transfere hızlı bir başlangıç yaptı.