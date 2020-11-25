Karantinada kıyım var

AKŞAM

Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerin performansından memnun kalmadı. Ocakta ve sezon sonunda büyük bir operasyon var.

Milli ara dönüşünde Sarı-Kırmızılılar hem sakatlık hem de korona şoku yaşamıştı. Birçok isim kadroda yer alamazken onların yerine yedekler şans buldu. Ancak bu şansı iyi değerlendiremediler. Kendi evinde Kayserispor’la 1-1 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadı.

Fatih Terim, “Oyuncuların rahat davrandığını düşünmüyorum. Eğer böyle bir durum varsa ne olacağını biliyorlar.” demişti. Tecrübeli çalıştırıcının bu sözlerinin ardından “neşter” kararı çıktı. Muslera’nın dönüşü sonrasında Fatih, 3. kaleci pozisyonuna düşecek. Linnes’in sezon sonu bitecek mukavelesi uzatılmayacak. Donk için de aynı durum söz konusu... Feghouli’ye iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak. Emre Akbaba’yla kötü formu yüzünden özel bir görüşme yapılacak. Diagne’nin talibinin çıkması durumunda ise her türlü kolaylık yapılacak.

EV DEĞİL DIŞ SAHA

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle birlikte pandemi sürecinde iç sahada 9 lig maçı oynarken; 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan 13 puan kazanırken, 14 puan kaybetti.

