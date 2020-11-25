Karantinada kıyım var

Milli ara dönüşünde Sarı-Kırmızılılar hem sakatlık hem de korona şoku yaşamıştı. Birçok isim kadroda yer alamazken onların yerine yedekler şans buldu. Ancak bu şansı iyi değerlendiremediler. Kendi evinde Kayserispor’la 1-1 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadı.
Fatih Terim, “Oyuncuların rahat davrandığını düşünmüyorum. Eğer böyle bir durum varsa ne olacağını biliyorlar.” demişti. Tecrübeli çalıştırıcının bu sözlerinin ardından “neşter” kararı çıktı. Muslera’nın dönüşü sonrasında Fatih, 3. kaleci pozisyonuna düşecek. Linnes’in sezon sonu bitecek mukavelesi uzatılmayacak. Donk için de aynı durum söz konusu... Feghouli’ye iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak. Emre Akbaba’yla kötü formu yüzünden özel bir görüşme yapılacak. Diagne’nin talibinin çıkması durumunda ise her türlü kolaylık yapılacak.
EV DEĞİL DIŞ SAHA
Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle birlikte pandemi sürecinde iç sahada 9 lig maçı oynarken; 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan 13 puan kazanırken, 14 puan kaybetti.
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de dün kupa mesaisi vardı. Kadıköy'de Sivas Belediyespor'u konuk eden sarı lacivertliler, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.
Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayacak.
Artık elle oynamalarda kolun durumundan çok hakemin kararı belirleyici olacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, "Elle oynamalarda tutarsızlık var. Oyuncunun eline veya koluna çarpan her top penaltı değildir. Son söz hakemlerde olacak." yorumunu yaptı.
Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ile de gündem olan eski İngiliz futbolcu David Beckham, servetine servet katacak. Beckham, Play Station ve Xbox'ın yeni FIFA oyununda yer almak için tarihi bir anlaşmaya imza attı. İşte İngiliz yıldızın 3 yıllık imza karşılığıda alacağı ücret.
44 yaşındaki tecrübeli isim Mönchengladbach ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu maç Çakır'ın 50. maçı olacak.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 kaybedilen Manchester United maçını değerlendirdi.