Kanarya'da tatlı sıkıntı

Gençlerbirliği maçında oynayan yedek isimlerin performansı Erol Bulut'u zor durumda bıraktı. Bulut, hafta sonu derbide Caner-Novak ve Gökhan-Lemos dörtlüsünden ikisini tercih etmek zorunda kalacak. Sangare’de ise 2. derece yırtık çıktı, derbide yok.
SADAKA VERDİ GOLÜ ATTI
Öte yandan Mert Hakan Yandaş’a Gençlerbirliği maçı öncesinde Emre Belözoğlu, Sadık ve Caner, yardıma ihtiyacı olan birini bulup sadaka vermesini söyledi. Mert Hakan da söyleneni yaptı ve otel çevresinde ihtiyaç sahibi birine sadaka verdi. Ardından maçta da muhteşem bir gole imza attı.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk 5 dış saha maçında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı ve son 15 yılın en iyi deplasman başlangıcına imza attı.
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı, Başakşehir maçına damga vurdu. Atiba, 1 gol, 1 asistlik performansını inanılmaz bir deparla süsledi. Larin'in attığı gol öncesi 37 yaşındaki yıldız, 102 metreyi 14.48 saniye ile koşarak asistini yaptı. Kanadalı, bu performansıyla dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'u anımsattı.
Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferini bitirmek üzere.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.