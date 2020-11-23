Kanarya'da tatlı sıkıntı

AKŞAM

Fenerbahçe'de Erol Bulut'u tatlı bir sıkıntı aldı...

Gençlerbirliği maçında oynayan yedek isimlerin performansı Erol Bulut'u zor durumda bıraktı. Bulut, hafta sonu derbide Caner-Novak ve Gökhan-Lemos dörtlüsünden ikisini tercih etmek zorunda kalacak. Sangare’de ise 2. derece yırtık çıktı, derbide yok.

SADAKA VERDİ GOLÜ ATTI

Öte yandan Mert Hakan Yandaş’a Gençlerbirliği maçı öncesinde Emre Belözoğlu, Sadık ve Caner, yardıma ihtiyacı olan birini bulup sadaka vermesini söyledi. Mert Hakan da söyleneni yaptı ve otel çevresinde ihtiyaç sahibi birine sadaka verdi. Ardından maçta da muhteşem bir gole imza attı.



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