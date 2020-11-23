Son 15 yılın en iyi Fenerbahçesi!

AKŞAM

Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk 5 dış saha maçında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı ve son 15 yılın en iyi deplasman başlangıcına imza attı.

Süper Lig’de 9. haftayı farklı Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, geçen sezon yaşadığı deplasman fobisini de geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon 17 dış saha maçında sadece 4 kez kazanabilen Sarı-Lacivertliler, bu sezon ise ilk 5 maçta bunu başardı. Fenerbahçe, deplasmanda ise sadece Galatasaray’la berabere kaldı. Sarı Kanarya bu istatistiği ile de son 15 yılın en iyi dış saha performansına imza attı.

GOL ORTALAMASI 2.4

Sarı-Lacivertliler, en son 2005- 2006 sezonunda Daum yönetiminde ilk 5 deplasmanından 13 puan toplamıştı. Geçen sezon ilk 5 deplasman maçında 5 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, bu yıl ise tam 12 kez ağları sarstı. Geçen yıl 1 olan deplasman gol ortalaması ise şimdiden 2.4’e yükseldi. Yönetim ise bu performanstan oldukça memnun...