Juventus'un Ronaldo ve Messi hayali

Juventus, Inter ve Paris Saint-Germain'in de transfer etmek istediği, Manchester City'ye yakın olduğu konuşulan Lionel Messi için devreye girdi.
Fransa'dan L'Equipe'in aktardığı bilgilere göre Juventus, Arjantinli oyuncunun transferi için babasıyla "gizli" bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan devinin rüyasının Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi aynı takımda buluşturmak olduğu ve yöneticilerin "tarihin en büyük oyuncularından ikisini aynı takımda buluşturmak" için büyük bir motivasyona sahip olduğu kaydedildi.
Juventus'un, PSG'ye göre avantajının, daha yüksek maaşı verse bile Fransa'ya oranla İtalya'da daha düşük bir vergi oranı olduğu bilgisi verildi.
Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.
Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.