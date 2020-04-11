Juventus'tan 42 yaşındaki Buffon'a yeni sözleşme

Futbol tarihinin en önemli kalecileri arasında yer alan Gianluigi Buffon eldivenlerini asmaya niyetli değil.
Bir yıllık kısa Paris Saint-Germain macerasının ardından Juventus'a geri dönen ve takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 42 yaşındaki Buffon, Torino ekibiyle yeniden masaya oturacak.
Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus, Gianluigi Buffon ile birlikte Giorgio Chiellini'nin de sözleşmesini uzatacak.
Kariyerinde Dünya Kupası dahil birçok başarıya imza atan Buffon, Juventus ile Şampiyonlar Ligi hayaline de ulaşmayı arzuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde üç kez final oynayan Buffon henüz bu kupada zafere yaşayamadı.
Juventus'ta Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'nin ardından ikinci kaleci konumunda bulunan emektar eldiven bu sezon 7'si Serie A, 3'ü İtalya Kupası ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maçta görev yaptı.
İlk profesyonel maçına 1995'te Parma formasıyla çıkan Gianluigi Buffon kariyerindeki 25. yılını geçiriyor.
(NTV Spor)
Galatasaray'da 14 kupa kazanan başarılı eldiven “40'ıma kadar oynamak istiyorum” demişti. Yönetim 33 yaşındaki kaleciye 4 yıllık sözleşme teklif edecek.
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