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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 00:12
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Juventus-Napoli maçı kara delik

Juventus-Napoli maçı kara delik

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AA

Serie A 3. haftasında yarın oynanması planlanan Juventus-Napoli maçının akıbeti, konuk ekibe getirilen seyahat yasağı nedeniyle belirsiz durumda.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, ligde yarın oynanması gereken müsabaka, takımda çıkan 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sonrası yerel sağlık yetkililerinin mavi-beyazlı ekibe getirdiği seyahat yasağı nedeniyle oynanamayabilir. Haberde, Serie A yönetiminin de maçın ertelemesini değerlendirdiği ifade edildi.

Juventus Kulübü ise akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Juventus, Serie A takviminde öngörüldüğü üzere yarın akşam sahada olacak." açıklamasında bulundu.

Napoli Kulübü, dün Piotr Zielinski ile bir teknik heyet mensubunun, bugün ise Makedon oyuncu Eljif Elmas'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

GENOA'DA 17 VAKA

Geçen hafta Napoli sahasında Genoa'yı 6-0 yenerken, bu maçın ardından yapılan testlerde Genoa'da 12'si oyuncu 17 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bu haftaki Genoa-Torino maçı da ev sahibi ekibin talebiyle ertelenmişti.

Genoa'daki Kovid-19 vakalarının ardından gözler Napoli'ye çevrilirken, yapılan ilk tur sürüntü testlerinde bütün oyuncuların negatif olduğu bildirilmişti.

Serie A'da bu sezon için belirlenen kurallar doğrultusunda takımların sadece bir kez maç erteleme talebi hakkı bulunuyor. Bu hakkını kullanan takımlar, yine aynı durumla karşı karşıya kalmaları halinde ya 11 kişiyle sahaya çıkacak ya da hükmen 3-0 yenik sayılacak.

Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı

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