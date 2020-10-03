Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.
Napoli'nin geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.
Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan müsabakanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek oyuncularını oyundan dolayı tebrik ederken, Rize ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas ise Erzurum'dan 1 puan almanın her zaman iyi olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Beşiktaş, Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges Kevin Nkoudou sakatlığından dolayı Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile tartışma yaşadı.