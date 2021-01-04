Juventus, ayrılık kararı alan Merih Demiral için 50 milyon euro istiyor

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, yeterli süreyi alamadığını düşündüğü için İtalyan devinden ayrılık kararı aldı. Juventus, Avrupa'nın dev ekiplerinin peşinde olduğu Merih için 50 milyon euro talep ediyor. Siyah-Beyazlılar, kiralık + satın alma opsiyonlu gelen tekliflere kesinlikle sıcak bakmıyor.

AYRILIK KARARI ALDI



Uzun zamandır gelen transfer tekliflerin hiçbirini değerlendirmeyen Merih Demiral aldığı süreden memnun olmadığı için ekibiyle beraber kendine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Merih Demiral bu zamana kadar hiçbir şekilde kulüpten ayrılmayı düşünmemişti ancak sakatlık sonrasında iyi bir dönüş yapmış olmasına rağmen hala yeterli süreyi alamadığını düşünüyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA OYNAYARAK GİTMEK İSTİYOR

Milli futbolcunun teklifleri değerlendirmek istemesinin asıl sebebi EURO 2021'e oynayarak gitmek istemesi.

REAL MADRID, ATLETICO MADRID, LIVERPOOL, TOTTENHAM, LEICESTER SIRADA

İspanya'dan Real Madrid ve Atletico Madrid, İngiltere'den Liverpool, Tottenham ile Leicester City Milli futbolcuyla yakından ilgilenen kulüplerden sadece bazıları...

JUVE 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Juventus 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Merih Demiral için 50 milyon Euro bonservis talep ediyor. Bilindiği üzere bu kulüplerden bazıları Merih için kiralık + zorunlu satınalma opsiyonuyla İtalyan kulübünün kapısını bir kaç kez çalmıştı. Merih'in bu transfer tekliflerinin hiç birini kabul etmemesi nedeniyle pazarlıklar başlamadan bitmişti.

KİRALIK + SATIN ALMA OPSİYONLU GELEN TEKLİFLERE RET

Merih Demiral'ın kulüpten ayrılmaya sıcak bakmasının ardından İtalyan kulübüne 50 milyon Euro ödeyecek takım oyuncunun bonservisini alabilecek. İtalyan kulübü kiralık + satın alma opsiyonuyla gelen tekliflere kesinlikle sıcak bakmıyor.

BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Juventus'a transfer olan ancak şansız bir sakatlık yaşayan Merih Demiral bu sezon başında İtalyan ekibinde üçü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 9 maçta forma giymişti.

(Fanatik)