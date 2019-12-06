Joshua-Ruiz maçı hangi kanalda? Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı hangi kanalda, ne zaman?

“Joshua-Ruiz maçı hangi kanalda?” sorusu araştırılıyor. Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı ne zaman, saat kaçta? Boks maçı izlemeyi seven vatandaşlar heyecanla karşılaşmaları takip ediyorlar. 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyası bulunan ve öncesinde çıktığı 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan 29 yaşındaki Anthony Joshua, profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini Andy Ruiz'den almıştı. Bu karşılaşmada sonucun ne olacağı ise merak konusu.

ANTHONY JOSHUA ANDY RUİZ MAÇI NE ZAMAN?

Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı, 7 Aralık Cumartesi günü TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

ANTHONY JOSHUA ANDY RUİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.

Kaybettiği ağır sıklet kemerlerini geri almak için ringe çıkmaya hazırlanan Anthony Joshua, tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçta her şeyini ortaya koyacak. Karşılaşma öncesinde Joshua’yı yeniden nakavt ederek, dünyayı bir kez daha şok edeceğini söyleyen Ruiz, tüm baskının Joshua üzerinde olacağını, kendisine güvendiğini belirterek, iddiasını bir kez daha vurguluyor.

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyası bulunan ve öncesinde çıktığı 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan 29 yaşındaki Anthony Joshua, profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini Andy Ruiz'den almıştı. Yeni Dünya Şampiyonu Ruiz’in ise 34 karşılaşmada 22'si nakavtla olmak üzere 33 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.