Jose Sosa'nın yokluğu Fenerbahçe'nin sistemine darbe vurdu

Jose Sosa’nın takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu zaten biliniyordu ama Konya karşılaşmasında net bir şekilde yeniden anlaşıldı.
Bulut, Arjantinli yıldızın yokluğunda Ozan Tufan’ı onun bölgesine çekti, Pelkas’ı forvet arkasında oynattı ancak Gustavo-Ozan ikilisi geriden oyun kurma konusunda Sosa’yı fazlasıyla arattı. Ozan, driplingle takımı hücuma kaldırsa da ileri uçtaki arkadaşlarını pasla hareketlendirme konusunda zayıf kaldı.
Jose Sosa olmayınca Fenerbahçe’nin tek atak planı Caner Erkin’in soldan ceza sahasına doldurduğu toplar oldu. Oyun sistemi ciddi şekilde aksadı.
Fenerbahçe'de haftalardır sıra bekleyen sezonun flaş transferleri ilk 11'de yer bulamıyor. Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık sürpriz yenilginin ardından gözler bir kez daha yedek kulübesine çevrildi.
Trabzonspor'un üç yıllığına anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, bugün Trabzon'a gidiyor...
Fenerbahçe'de son iki maçta yaptığı hatalarla dikkat çeken Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde kızağa çekilecek.
Beşiktaş'ın iki sezon önce İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Adem Ljajic ‘yokları' oynuyor.
Takımlar her gün yeni vakalar açıklarken Süper Lig'in sürmesi kolay olmayacak. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de kulüpler her gün yeni koronavirüs vakaları açıklıyor. 42 haftalık maratonun sonu gelecek mi henüz bilinmiyor!
Beş değişiklik hakkı ligimizde uygulansa da Erol Bulut, her maça göre farklı hamleler yaptı. 8 haftanın ortalaması 4 olurken, genç hoca geniş kadroya karşın sadece 2 kez tüm hakkını kullandı