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aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:27
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Jose Sosa'nın yokluğu Fenerbahçe'nin sistemine darbe vurdu

Jose Sosa'nın yokluğu Fenerbahçe'nin sistemine darbe vurdu

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Sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın yokluğu oyun sistemini ciddi şekilde etkiledi.

Jose Sosa’nın takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu zaten biliniyordu ama Konya karşılaşmasında net bir şekilde yeniden anlaşıldı.

Bulut, Arjantinli yıldızın yokluğunda Ozan Tufan’ı onun bölgesine çekti, Pelkas’ı forvet arkasında oynattı ancak Gustavo-Ozan ikilisi geriden oyun kurma konusunda Sosa’yı fazlasıyla arattı. Ozan, driplingle takımı hücuma kaldırsa da ileri uçtaki arkadaşlarını pasla hareketlendirme konusunda zayıf kaldı.

Jose Sosa olmayınca Fenerbahçe’nin tek atak planı Caner Erkin’in soldan ceza sahasına doldurduğu toplar oldu. Oyun sistemi ciddi şekilde aksadı.

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